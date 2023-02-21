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35 минут назад

Украинский боксер призвал власти не заставлять русскоговорящих граждан говорить «на мове»

Деловая газета "Взгляд"

Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.

Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих говорить «на мове»
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».

По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.

Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.

Александр Усик родом из Крыма, он является чемпионом мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе.

Бокс,Александр Усик,Верховная Рада,
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