Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих говорить «на мове»

Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.

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Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».

По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.

Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.