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14 минут назад

Российский чемпион по боксу хочет выйти на ринг против украинского экс-чемпиона мира

Елена Прошина

Российский олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев заявил, что заинтересован в поединке с двукратным олимпийский чемпионом и бывшим чемпионом мира из Украины Василием Ломаченко. Об этом сообщает РБК.

Российский олимпийский чемпион захотел провести бой с украинцем
Фото: ТАССТАСС

По словам Батыргазиева, он бы хотел выйти на ринг против Василия Ломаченко, хоть и понимает, что в текущей ситуации это невозможно. Однако россиянин всё равно хотел бы перенять боксёрский опыт Ломаченко.

«Он двукратный олимпийский чемпион. Для меня было бы очень интересно посоперничать с ним», – рассказал спортсмен.

В свои 24 Батыргазиев одержал победу во всех своих семи турнирах на профессиональном ринге. 35-летний Ломаченко – бывший чемпион мира в лёгком весе, однако он потерял свои титулы в октябре 2020 года. Тогда спортсмена одолел боец из США Теофим Лопес.

Ранее Батыргазиев также заявил, что не хочет выходить на ринг против своего соотечественника Заура Абдуллаева.

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