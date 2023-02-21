Российский призер Олимпиады победил не знающего поражений боксера

Боксёр Денис Савицкий потерпел первое поражение в своей спортивной карьере от серебряного призера Олимпийских игр-2020 Муслима Гаджимагомедова. Об этом сообщает РБК.

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Бой продлился шесть раундов и закончился единогласным решением судей. Этот поединок стал главным событием вечера профессионального бокса, который был организован Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Для Гаджимагомедова бой является вторым выходом на профессиональный ринг. В своём первом бою Муслим отправил в нокаут спортсмена из Колумбии Дейбиса Беррокаля в декабре 2021 года.

Денис Савицкий, в свою очередь, впервые вышел на профессиональный ринг в 2018 году – тогда поединок окончился ничьёй. Однако последующие семь поединков Савицкий завершил победой.