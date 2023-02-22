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1 час назад

Боксер Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне

ТАСС

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол может летом провести объединительный поединок против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС в среду рассказали в команде Бивола.

Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне
Фото: ТАССТАСС

"Один из вариантов - бой против Бетербиева в июне, - сказал собеседник агентства. - Но мы не уверены, что Артур будет готов к этой дате. Также есть возможность проведения защиты титула против [Джошуа] Буатси и реванш против [Сауля] Альвареса в сентябре".

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Бивол - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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