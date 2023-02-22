Бивол может провести бой с Бетербиевым в июне

"Один из вариантов - бой против Бетербиева в июне, - сказал собеседник агентства. - Но мы не уверены, что Артур будет готов к этой дате. Также есть возможность проведения защиты титула против [Джошуа] Буатси и реванш против [Сауля] Альвареса в сентябре".