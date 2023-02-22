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1 час назад

Сборная Украины по боксу отказалась выступать на ЧМ из-за участия России

News.ru

Сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, которые должны участвовать под своими флагами. Об этом заявил вице-президент федерации бокса Украины Олег Ильченко, его слова передает Sport.ua.

Сборная Украины по боксу отказалась выступать на ЧМ из-за участия России
Фото: ТАССТАСС

Оба чемпионата мира состоятся весной: женский — с 15 по 26 марта в Нью-Дели, мужской — с 1 по 14 мая в Ташкенте

Таким образом, Украина присоединилась к девяти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата. Среди них: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

Также вице-президент федерации бокса Украины заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут участвовать боксеры из России или Белоруссии.

19 февраля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что мечтает сразиться на ринге с президентом России Владимиром Путиным и нокаутировать его. Но добавил, что это всего лишь фантазии.

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