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1 час назад

Украина бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за участия России

Sports.ru

Федерация бокса Украины отказалась от выступления в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года из-за решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить на турнир боксеров из России и Беларуси.

Украина бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за участия России
Фото: Sports.ruSports.ru

«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», – сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко.

Совет директоров IBA, возглавляемый Умаром Кремлевым, проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, и призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

Бокс,Умар Кремлев,
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