Украина бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за участия России

Федерация бокса Украины отказалась от выступления в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года из-за решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить на турнир боксеров из России и Беларуси.

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«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», – сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко.

Совет директоров IBA, возглавляемый Умаром Кремлевым, проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, и призвала к мирному урегулированию конфликтов.