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51 минуту назад

Отец Фьюри: Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов денег

Чемпионат.com

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) считает, что украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 KO) не заслуживает половины заработанных денежных средств в случае проведения поединка между тяжеловесами.

Отец Фьюри: Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов денег
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нужно относиться к Тайсону должным образом – он чемпион. Усик не ровня Тайсону. Встаньте в очередь и, пожалуйста, ждите, когда вас позовут. Если ты не уважаешь Тайсона, то не рассчитывай на поединок. Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов заработанных денег. Пусть вернётся в очередь, и, возможно, бой состоится», – заявил Джон Фьюри в интервью YouTube-кана

Ранее британский боксёр Дерек Чисора объяснил, почему организаторы поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не смогли договориться с Саудовской Аравией.

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