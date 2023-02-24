Отец Фьюри: Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов денег

«Нужно относиться к Тайсону должным образом – он чемпион. Усик не ровня Тайсону. Встаньте в очередь и, пожалуйста, ждите, когда вас позовут. Если ты не уважаешь Тайсона, то не рассчитывай на поединок. Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов заработанных денег. Пусть вернётся в очередь, и, возможно, бой состоится», – заявил Джон Фьюри в интервью YouTube-кана