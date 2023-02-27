Бетербиев раскрыл «главное правило» своей жизни

«Где бы я ни был, у меня есть главное правило – всегда делать зарядку. Даже в отпуске я начинаю день с лёгких упражнений. И в день боя в Лондоне я не отказался от своих правил. Завтра обязательно начните день активно», — написал Батербиев у себя в соци