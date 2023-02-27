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1 час назад

Артур Бетербиев раскрыл «главное правило» своей жизни. Видео

Чемпионат.com

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что его главным правилом является обязательная зарядка, которую он делает даже в отпуске.

Бетербиев раскрыл «главное правило» своей жизни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Где бы я ни был, у меня есть главное правило – всегда делать зарядку. Даже в отпуске я начинаю день с лёгких упражнений. И в день боя в Лондоне я не отказался от своих правил. Завтра обязательно начните день активно», — написал Батербиев у себя в соци

В последнем бою Бетербиев сражался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Бокс,Артур Бетербиев,
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