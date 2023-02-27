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1 час назад

Норвегия объявила о бойкоте чемпионатов мира по боксу из-за допуска россиян

Газета.Ruиещё 1

Норвежская федерация бокса объявила о решении бойкотировать чемпионат мира по боксу — 2023 из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Норвегия объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Фото: moniteur.rumoniteur.ru

Отмечается, что бойкот будет производиться не только со стороны боксеров, но также судей и других официальных лиц.

ЧМ среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.

О бойкоте турниров ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция и Канада. Причиной стал допуск боксеров из России и Белоруссии на соревнования под своими национальными флагами.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Бокс,
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