Норвегия объявила о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян

Норвежская федерация бокса объявила о решении бойкотировать чемпионат мира по боксу — 2023 из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Фото: moniteur.ru moniteur.ru

Отмечается, что бойкот будет производиться не только со стороны боксеров, но также судей и других официальных лиц.

ЧМ среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.

О бойкоте турниров ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция и Канада. Причиной стал допуск боксеров из России и Белоруссии на соревнования под своими национальными флагами.