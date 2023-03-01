IBA открыла дело против пяти боксерских федераций за призывы к бойкоту

Подразделение по обеспечению честности бокса (Boxing Independent Integrity Unit, BIIU) Международной боксерской ассоциации (IBA) зарегистрировало жалобу на представителей пяти федераций за нарушение устава и дисциплинарно-этического кодекса организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба IBA.

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Дисциплинарное расследование открыто против исполнительного директора Федерации бокса США Майка Макэти и президентов национальных федераций бокса Райана О'Ши (Канада), Марека Шимака (Чехия), Пера-Акселя Шёхольма (Швеция) и Стива Хартли (Новая Зеландия). Также BIIU изучает роль других представителей национальных федераций в участии в бойкоте соревнований.

Вышеперечисленным чиновникам вменяется в вину нарушение нескольких пунктов дисциплинарно-этического кодекса IBA, в том числе в части подстрекательства к бойкоту женского и мужского чемпионатов мира 2023 года. "В боксе нет места любым формам дискриминации, и IBA видит цель в защите своих ценностей. IBA будет защищать свою целостность и репутацию и не позволит никому наносить вред своим неэтичным поведением", - говорится в заявлении IBA.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти 15-31 марта 2023 года в Нью-Дели, мужской турнир - 1-14 мая в Ташкенте. Женские соревнования бойкотировали федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины. Многие из перечисленных национальных федераций также заявили о бойкоте мужских соревнований.