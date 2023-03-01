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45 минут назад

Майк Тайсон высказался о поединке Усика и Фьюри

Lenta.ru

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон высказался о поединке украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал iD Boxing.

Майк Тайсон высказался о поединке Усика и Фьюри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Усик не сможет постоянно бегать от него. Тайсон загонит его в угол ринга, нанесет несколько ударов и причинит ему урон», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что украинцу придется перестать бегать и начать драться, если он хочет выиграть.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии.

«Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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