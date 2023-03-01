Майк Тайсон высказался о поединке Усика и Фьюри

«Усик не сможет постоянно бегать от него. Тайсон загонит его в угол ринга, нанесет несколько ударов и причинит ему урон», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что украинцу придется перестать бегать и начать драться, если он хочет выиграть.