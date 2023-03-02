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15 минут назад

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев стал гражданином Армении

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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев стал гражданином Армении

Бывший чемпион мира по боксу Гассиев стал гражданином Армении
Фото: ТАССТАСС

Весьма неожиданное развитие событий.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев стал гражданином Армении. Об сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете биться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг», — говорится в обращении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении к российскому боксеру.

Примечательно, что Гассиев в ответном слове подтвердил, что в будущем существует возможность выхода на ринг под флагом Армении.

Гассиев дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. За 11 лет в его активе 29 побед и одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. Ранее 29-летнему россиянину принадлежали пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе.

3 марта Мурат Гассиев в Ереване (Армения) проведет бой против американца Майка Балогуна.

Бокс,Мурат Гассиев,
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