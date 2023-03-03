Тайсон Фьюри хочет, чтобы его брат провёл два боя с братьями Пол

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри признался, что хотел бы видеть матч-реванш его брата, Томми Фьюри, с американским видеоблогером Джейком Полом. Тайсон также допустил возможность боя Томми с братом Джейка, Логаном Полом .

«Томми проделал фантастическую работу. Мировые СМИ и мировые звёзды присутствовали во время поединка. Это было фантастически. Я предполагал, что Томми нокаутирует его [Джейка Пола], но Джейк был лучше,

Вокруг Томми теперь всегда будет шумиха. Я хотел бы, чтобы он провёл матч-реванш с Джейком, а также сразился с его братом, Логаном», — приводит слова Тайсона издание BoxingScene.