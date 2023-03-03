Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
10 минут назад

Гассиеву запретили выступать под российским флагом в бою против Бэлогана

ТАСС

Европейский боксерский союз (EBU) запретил бывшему чемпиону мира по двум версиям Мурату Гассиеву выйти на бой против американца Майка Бэлогана под российским флагом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке
Фото: ТАССТАСС

Гассиев 3 марта в Ереване проведет рейтинговый десятираундовый поединок в супертяжелой весовой категории против Бэлогана.

"Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке. Он не сможет под ним выступать из-за Европейского боксерского совета", - сказал ТАСС источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Гассиев не собирается отказываться от российского гражданства.

Плющенко: когда говорят, что нейтральный флаг — это предательство, мне смешно

2 марта представитель Гассиева сообщил, что спортсмен получил паспорт гражданина Армении, но подчеркнул, что боксер не собирается отказываться от российского гражданства.

В последнем поединке в августе прошлого года Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча нокаутом в первом раунде. Ранее Гассиев владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, с 2020 года он выступает в супертяжелой категории. Всего на счету боксера 29 побед (22 нокаутом) и 1 поражение.

Бокс,Мурат Гассиев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий