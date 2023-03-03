Европейский боксерский союз (EBU) запретил бывшему чемпиону мира по двум версиям Мурату Гассиеву выйти на бой против американца Майка Бэлогана под российским флагом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.
Гассиев 3 марта в Ереване проведет рейтинговый десятираундовый поединок в супертяжелой весовой категории против Бэлогана.
"Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке. Он не сможет под ним выступать из-за Европейского боксерского совета", - сказал ТАСС источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что Гассиев не собирается отказываться от российского гражданства.
2 марта представитель Гассиева сообщил, что спортсмен получил паспорт гражданина Армении, но подчеркнул, что боксер не собирается отказываться от российского гражданства.
В последнем поединке в августе прошлого года Гассиев победил американца Карлоуса Уэлча нокаутом в первом раунде. Ранее Гассиев владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, с 2020 года он выступает в супертяжелой категории. Всего на счету боксера 29 побед (22 нокаутом) и 1 поражение.