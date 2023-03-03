Европейский боксерский союз (EBU) запретил бывшему чемпиону мира по двум версиям Мурату Гассиеву выйти на бой против американца Майка Бэлогана под российским флагом. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

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Гассиев 3 марта в Ереване проведет рейтинговый десятираундовый поединок в супертяжелой весовой категории против Бэлогана.

"Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке. Он не сможет под ним выступать из-за Европейского боксерского совета", - сказал ТАСС источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Гассиев не собирается отказываться от российского гражданства.

2 марта представитель Гассиева сообщил, что спортсмен получил паспорт гражданина Армении, но подчеркнул, что боксер не собирается отказываться от российского гражданства.