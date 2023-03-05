Бойкотирующие ЧМ по боксу страны организуют альтернативный турнир

Страны, бойкотирующие чемпионат мира по боксу 2023 года из-за допуска россиян, организуют свой турнир. Об этом сообщает Inside the Games.

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Глава боксерской ассоциации Новой Зеландии Стив Хартли заявил, что в Нидерландах уже планируют провести мужские соревнования.

«Утром я провел встречу в Zoom с представителями 20 стран альянса, и ни одна из этих ассоциаций не собирается отныне принимать участие в каких-либо мероприятиях Международной ассоциации бокса (IBA)», — добавил функционер.

1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.