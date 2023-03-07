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10 минут назад

Исмаилов победил Штыркова в поединке по правилам бокса

ТАССиещё 14

Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова раздельным решением судей в главном поединке турнира промоушена RCC Boxing Promotions. Турнир прошел в Екатеринбурге во вторник.

Исмаилов победил Штыркова в поединке по правилам бокса
Фото: ТАССТАСС

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Исмаилов и Штырков провели бой по правилам бокса.

В декабре 2022 года Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по правилам бокса. Ранее бойцы встречались поединке по правилам ММА в декабре 2020 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

В ММА Исмаилов одержал 18 побед (8 нокаутом) при 3 поражениях и 1 ничьей. На счету Штыркова в смешанных единоборствах 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Турнир в Екатеринбурге был организован "Русской медной компанией".

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