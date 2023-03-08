Промоутер Усика раскрыл трудности в переговорах с Фьюри

«Все дело в славе, в наследии. Такого боя раньше не было, и мы хотим, чтобы он состоялся. Сначала мы хотели разделить гонорар 50 на 50. Но Тайсон Фьюри хотел больше денег. Тогда мы дали понять, что согласны на «60 на 40», но 60% достанутся победителю. Это было наше финальное предложение», — заявил Красюк.