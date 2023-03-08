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1 час назад

Промоутер Усика раскрыл трудности в переговорах с Тайсоном Фьюри

Газета.Ruиещё 4

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда при переговорах с британцем Тайсоном Фьюри, передает TalkSPORT.

Промоутер Усика раскрыл трудности в переговорах с Фьюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все дело в славе, в наследии. Такого боя раньше не было, и мы хотим, чтобы он состоялся. Сначала мы хотели разделить гонорар 50 на 50. Но Тайсон Фьюри хотел больше денег. Тогда мы дали понять, что согласны на «60 на 40», но 60% достанутся победителю. Это было наше финальное предложение», — заявил Красюк.

Предположительно, бой между этими соперниками состоится в апреле этого года.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является непобежденным боксером. Всего он провел 34 поединка, 33 из которых выиграл, а один свел вничью. Британец в последнем бое одержал победу над Дереком Чисорой и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что известный американский боксер Майк Тайсон в интервью на YouTube-канале ID Boxing News высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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