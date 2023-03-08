Олимпийский чемпион Тищенко вызвал Исмаилова на бой

Иван против Магомеда — бой двух непрофессиональных боксёров. Если бы они встретились с человеком, который умеет бить, всё закончилось бы не очень. Считаю, что им не надо встречаться с такими людьми. Если они собирают публику — пусть дерутся. Кард был хороший, очень насыщенные бои, интересное шоу!» — сказал Тищенко.