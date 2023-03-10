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24 минуты назад

Головкин отказался от чемпионского титула Всемирной боксерской ассоциации

ТАССиещё 3

Представитель Казахстана Геннадий Головкин принял решение отказаться от чемпионского титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь чемпионом в среднем весе по версии WBA станет кубинец Эрисланди Лара. В феврале Головкин также отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Головкину 40 лет, в своем последнем бою, который прошел в сентябре 2022 года, он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в средней весовой категории. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Головкин стал чемпионом WBA в апреле 2022 года, проведя бой против японца Рёты Мураты. Ранее представитель Казахстана 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - Всемирного боксерского совета (WBC), четыре раза - IBF.

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