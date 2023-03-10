Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Twitter организации говорится, что спортсмен официально отказался от титула и не будет принимать участие в обязательном поединке, который был ранее назначен WBA. Таким образом, титул перешел к кубинскому боксеру Эрисланди Ларе. Промоутерские торги по этой встрече должны были состояться 13 марта.

Напомним, чемпионом по версии WBA Головкин стал в апреле прошлого года. Тогда он выиграл у японского боксера Реты Мураты техническим нокаутом. Всего Головкин выиграл 42 боя. Также на его счету одна ничья, а также два поражения.