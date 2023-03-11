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1 час назад

Усик согласился на ультиматум Фьюри

Lenta.ru

Украинский боксер Александр Усик согласился на ультиматум британца Тайсона Фьюри о распределении гонорара. Об этом сообщается в Twitter спортсмена.

Усик согласился на ультиматум Фьюри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Эй, жадное пузо, я согласен на твое предложение поделить гонорар 70/30», — написал боксер.

При этом он попросил соперника пожертвовать Украине один миллион фунтов стерлингов сразу после боя, который, по его словам, должен пройти 29 апреля на стадионе «Уэмбли».

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса в Twitter сообщил, что получил от команд Усика и Фьюри уведомления о согласовании проведения поединка. Отмечается, что стороны улаживают детали контракта.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бокс,Александр Усик,
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