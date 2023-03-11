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1 час назад

Британский боксер отказался от боя с Биволом за один миллион фунтов

Lenta.ru

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британский боксер Джошуа Буатси отказался от боя с россиянином Дмитрием Биволом. Его слова приводит Boxing News 24.

Британский боксер отказался от боя с Биволом за один миллион фунтов
Фото: ТАССТАСС

«Мы предложили ему больше миллиона фунтов, чтобы он подрался с Дмитрием Биволом, но он сказал нет. Это разочаровывает», — заявил Хирн.

Он добавил, что также рассматривается возможность провести поединок Бивола и Энтони Джошуа, однако британец хочет биться с соотечественником Дэном Азизом.

13 января американский журнал The Ring признал Бивола боксером 2022 года. 32-летний спортсмен стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду.

В ночь на 6 ноября 2022 года Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

Бокс,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,Энтони Джошуа,Сергей Ковалев,
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