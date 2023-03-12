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31 минуту назад

Загитова о боксе: я же не буду драться с людьми на улице, правильно?

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале объяснила, почему она продолжительное время занимается боксом. В июне фигуристка провела мастер-класс по боксу.

Загитова объяснила, зачем занимается боксом
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается.

Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет», — сказала Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».

Ранее педагог по вокалу Тамара Буравкина раскритиковала Загитову, заявив, что та вообще не умеет петь.

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