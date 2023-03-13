Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
52 минуты назад

Боксер Усик призвал Тайсона Фьюри не ныть

Газета.Ru

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на предложение британца Тайсона Фьюри организовать их бой без опции реванша.

Боксер Усик призвал Тайсона Фьюри не ныть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Жадное пузо, пункт о реванше был инициирован твоей стороной, а не моей. Хватит ныть и прятаться», — заявил Усик в соцсетях.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, как проходят переговоры о поединке с представителями Александра Усика.

«Скорее всего, мы закончим переговоры к концу этой недели. У нас есть бюджет, и мы можем лишь дать боксерам деньги, находящиеся в этом бюджете. Если этого не хватит, боя не будет», — сказал Уоррен.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий