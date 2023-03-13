Боксер Усик призвал Тайсона Фьюри не ныть

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на предложение британца Тайсона Фьюри организовать их бой без опции реванша.
«Жадное пузо, пункт о реванше был инициирован твоей стороной, а не моей. Хватит ныть и прятаться», — заявил Усик в соцсетях.
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.
Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, как проходят переговоры о поединке с представителями Александра Усика.
«Скорее всего, мы закончим переговоры к концу этой недели. У нас есть бюджет, и мы можем лишь дать боксерам деньги, находящиеся в этом бюджете. Если этого не хватит, боя не будет», — сказал Уоррен.