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1 час назад

Усик ответил на предложение Фьюри отказаться от боя-реванша

Lenta.ru

Украинский боксер Александр Усик ответил в Twitter на предложение британца Тайсона Фьюри отказаться от боя-реванша.

Усик ответил на предложение Фьюри отказаться от боя-реванша
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пункт о реванше был идеей твоей команды. Прекращай бегать от меня. Будь мужиком, подпиши контракт или освободи пояс», — заявил спортсмен.

Ранее 13 марта Фьюри предложил исключить из договора пункт о проведении второго поединка. «Не переживай насчет того, сколько долларов у тебя будет после поражения. Переживай насчет боя. 29 апреля. Никакого реванша. Победитель получит признание, проигравший — ничего», — отметил британец.

2 февраля стало известно, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Отмечалось, что Усик уже закрыл свою часть сделки и теперь это должен сделать Фьюри.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бокс,Александр Усик,
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