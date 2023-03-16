Нганну собирается провести бой с Уайлдером. Поединок может быть организован в Африке

«Сейчас мы рассматриваем возможность поединка с Деонтеем Уайлдером. Он свободен и готов к бою, он очень заинтересован в поединке со мной. Мы даже обсуждали возможность проведения одного боя в Африке и ещё одного боя в другом месте. Почему бы нам не провести оба боя в Африке?» — приводит слова Нганну TMZ.