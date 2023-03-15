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27 минут назад

«Где был Джонс два года?». Нганну ответил на критику Уайта

Чемпионат.comиещё 1

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, что он сделал всё для того, чтобы в своё время получить поединок с Джоном Джонсом.

Нганну ответил на критику Уайта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Послушайте, я тоже хотел этого боя. Именно я был инициатором этого боя более двух лет назад. Я хотел этого боя, но где в это время был Джон Джонс? Где был Джонс два года? Я не знаю. Похоже, никто не был заинтересован, даже Дана Уайт. Они всегда находят спосо

Сегодня речь идет не о том бое, не о том, что они хотели дать мне этот бой, а о цене, которую мне пришлось заплатить, чтобы получить этот бой. Я добивался этого боя так долго, как только мог, и, послушайте, я понял, что в жизни нужно все отпустить. Ты должен отпустить ситуацию. Я очень хотел этого боя, и мне его не дали, несмотря на все мои усилия. Это то, что я всегда буду говорить», — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Бокс,Фрэнсис Нганну,Дана Уайт,Джон Джонс,
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