Нганну ответил на критику Уайта

«Послушайте, я тоже хотел этого боя. Именно я был инициатором этого боя более двух лет назад. Я хотел этого боя, но где в это время был Джон Джонс? Где был Джонс два года? Я не знаю. Похоже, никто не был заинтересован, даже Дана Уайт . Они всегда находят спосо

Сегодня речь идет не о том бое, не о том, что они хотели дать мне этот бой, а о цене, которую мне пришлось заплатить, чтобы получить этот бой. Я добивался этого боя так долго, как только мог, и, послушайте, я понял, что в жизни нужно все отпустить. Ты должен отпустить ситуацию. Я очень хотел этого боя, и мне его не дали, несмотря на все мои усилия. Это то, что я всегда буду говорить», — приводит слова Нганну MMA Fighting.