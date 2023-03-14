Бетербиев заявил о готовности провести бой с Усиком

По словам спортсмена, он бы согласился на встречу в рамках первого тяжелого веса. Россиянин добавил, что не считает себя неудобным соперником для украинца. «Это его спросить надо. Я левшами еще в любителях, по-моему, еще в молодежке наелся. В порядке вещей их воспринимаю. Если ты боксируешь с левшой, ты должен знать элементарные вещи: как за ногу, за руку заходить», — отметил Бетербиев.