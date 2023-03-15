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1 час назад

Фьюри покинет соцсети на время подготовки к бою: «Было весело терроризировать Усика»

Sports.ruиещё 1

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что перестанет появляться в социальных сетях и сосредоточится на подготовке к бою с Александром Усиком.

Фьюри покинет соцсети на время подготовки к бою: «Было весело терроризировать Усика»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Как бы весело ни было терроризировать Усика и его команду, с завтрашнего дня я полностью погружаюсь в подготовку к бою, на время которой я «заброшу» соц

Это [бой с Усиком] крупнейшее событие в истории бокса, бой века. Два непобежденных тяжеловеса сразятся, чтобы выявить лучшего в дивизионе. Увидимся 29 апреля», – сказал Тайсон на видео, опубликованном в социальных сетях.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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