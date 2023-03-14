Боксер Джонсон пообещал разбить лицо Дацику за слова о Мухаммеде Али

Американский профессиональный боксер Кевин Джонсон пообещал жестоко наказать российского бойца Вячеслава Дацика за резкие слова в адрес легендарного Мухаммеда Али. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что Джонсон выступает в тяжелой и сверхтяжелой весовой категориях. Он претендовал на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, но не смог одолеть соперника.

В профессиональных кругах его называют гейткипером - тем, кто «хранит ворота» титула, попал в топ-5 рейтинга, но так и не поднялся на первое место.

Джонсон подчеркнул, что желает заставить Дацика извиниться за слова, которые российский боец позволил себе в адрес легенды бокса.

По словам боксера, он будет драться так, чтобы разбить лицо сопернику. Затем, когда поставленная цель будет выполнена, он намеревается заставить Дацика «проглотить каждое негативное слово», вышедшее из его рта.