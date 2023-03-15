Фьюри оскорбил промоутера Усика

Ты получишь то, что получишь, не беспокойся. Ты худший менеджер в истории! Ты допустил, что твой боец получит 30%, ты — клоун-бомжара. Не так умно, да, бомжара? Тебя перехитрил человек, который никогда в своей жизни не ходил в школу.