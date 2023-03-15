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1 час назад

«Тебя перехитрил парень, не ходивший в школу!». Фьюри оскорбил промоутера Усика

Чемпионат.com

Британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к Александру Красюку, менеджеру украинца Александра Усика.

Фьюри оскорбил промоутера Усика
Фото: СоцсетиСоцсети

«Алекс — менеджер Усика, ты сосиска! Борат снова хочет поболтать, грёб

Ты получишь то, что получишь, не беспокойся. Ты худший менеджер в истории! Ты допустил, что твой боец получит 30%, ты — клоун-бомжара. Не так умно, да, бомжара? Тебя перехитрил человек, который никогда в своей жизни не ходил в школу.

Продолжай болтать, и твой боец будет разбит и будет без титулов, как другой бомжара Джошуа. Давай! Британия рулит, ублюдок!», — приводит слова Фьюри vRINGE со ссылкой на британское телевидение.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.

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