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1 час назад

Боец Ян возьмет паузу в поединках на несколько месяцев

ТАСС

Российский боец Петр Ян после поражения от грузина Мераба Двалишвили возьмет паузу в несколько месяцев и не будет проводить поединки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде спортсмена.

Боец Ян возьмет паузу в поединках на несколько месяцев
Фото: UFC UFC

"Петр возьмет паузу в несколько месяцев, сейчас речи о боях не идет. Возможно, он вернется в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ян проиграл Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) единогласным решением судей в пятираундовом поединке.

Ян занимает четвертое место в рейтинге легчайшего веса UFC. Всего на его счету 21 победа и пять поражений в ММА.

Бокс,Мераб Двалишвили,
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