Боец Ян возьмет паузу в поединках на несколько месяцев

Российский боец Петр Ян после поражения от грузина Мераба Двалишвили возьмет паузу в несколько месяцев и не будет проводить поединки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде спортсмена.
"Петр возьмет паузу в несколько месяцев, сейчас речи о боях не идет. Возможно, он вернется в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.
Ранее Ян проиграл Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) единогласным решением судей в пятираундовом поединке.
Ян занимает четвертое место в рейтинге легчайшего веса UFC. Всего на его счету 21 победа и пять поражений в ММА.