Польская боксёрша сожалеет о допуске россиянок к ЧМ с полным правом

«Я очень жалею, что это произошло. Нет, я сожалею не о том, что мы бойкотируем турнир, а о том, что россиянки были допущены к нему с полным правом. У меня не было права голоса при принятии решения о бойкоте, но я считаю, что это правильно, поскольку другие страны, включая Украину, тоже так решили. Теперь всё позади. Нужно смотреть в будущее», — приводит слова Тоборек Wyborcza.pl.