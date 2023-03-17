Россиянка Голубева проиграла в первом раунде ЧМ по боксу в Индии

Россиянка Надежда Голубева не смогла выйти во второй круг чемпионата мира по боксу, который проходит в Индии.

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Голубева, выступающая в весовой категории до 60 кг, в 1/16 финала проиграла Хелиф Хаджиле из Алжира — 0:5.

Российские спортсменки выступают в Нью Дели под флагом РФ после решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.