Бетербиев объяснил, почему Энтони Джошуа не смог выиграть у Усика

«Я так понимаю, у Джошуа есть проблемы с левшами. Мне кажется, у него есть проблемы с такими бойцами. Я кого-то спрашивал, есть ли у него в карьере вообще бои с левшами и, похоже, у него не было таких поединков в профессиональном боксе. Это большой минус. Если тренер не может подготовить тебя к левше, то это минус тренеру, в первую очередь. Севам они поменяли тренера», — сказал Бетербиев в подкасте DROZD PODCAST.