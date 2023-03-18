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21 минуту назад

Бетербиев объяснил, почему Энтони Джошуа не смог выиграть у Усика

Чемпионат.com

Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему экс-чемпион мира Энтони Джошуа не смог выиграть у Александра Усика.

Бетербиев объяснил, почему Энтони Джошуа не смог выиграть у Усика
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я так понимаю, у Джошуа есть проблемы с левшами. Мне кажется, у него есть проблемы с такими бойцами. Я кого-то спрашивал, есть ли у него в карьере вообще бои с левшами и, похоже, у него не было таких поединков в профессиональном боксе. Это большой минус. Если тренер не может подготовить тебя к левше, то это минус тренеру, в первую очередь. Севам они поменяли тренера», — сказал Бетербиев в подкасте DROZD PODCAST.

Энтони Джошуа и Александр Усик провели два поединка между собой. В первом бою украинец одержал победу единогласным решением судей, в реванше Усик вновь победил, но на этот раз раздельным решением.

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