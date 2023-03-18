Бивол: "Если бы не переехал в Россию, сейчас работал бы на рынке"

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о роли переезда из Киргизии в Россию в своей спортивной судьбе.

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«Мог бы я добиться того же, если бы не переехал? 99,9%, что этого не произошло бы. Если бы мои родители не приняли решение переехать в Россию. Думаю, возможно, сейчас тренировал в Кыргызстане. Может быть, машины бы продавал, покупал. А может, на рынке где-нибудь работал (смеётся).