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1 час назад

Бивол: если бы не переехал в Россию, сейчас работал бы на рынке

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о роли переезда из Киргизии в Россию в своей спортивной судьбе.

Бивол: "Если бы не переехал в Россию, сейчас работал бы на рынке"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мог бы я добиться того же, если бы не переехал? 99,9%, что этого не произошло бы. Если бы мои родители не приняли решение переехать в Россию. Думаю, возможно, сейчас тренировал в Кыргызстане. Может быть, машины бы продавал, покупал. А может, на рынке где-нибудь работал (смеётся).

В России меня отец отвёл в секцию бокса, и там я смог реализовывать свой потенциал благодаря поддержке российского спорта, благодаря российскому государству. Я попал в сборную Санкт-Петербурга, где мне оплачивали поездки, сборы… Потом я попал в сборную России», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу КТРК СПОРТ.

Бокс,Дмитрий Бивол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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