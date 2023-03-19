WBA назвала дедлайн для подписания контракта на бой Усика и Фьюри

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала дедлайн для подписания контракта на поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Об этом в Twitter сообщил президент организации Хильберто Мендоса.

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WBA обязала спортсменов прийти к соглашению до 1 апреля. В противном случае украинец должен будет начать переговоры о бое с британцем Даниелем Дюбуа. Усик на своей странице в Twitter заявил, что уже отправил Фьюри контракт для согласования.

8 марта промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что обсуждение поединка затягивается из-за разногласий по вознаграждению. Ранее журналист Майк Коппинджер сообщил, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии.

В активе Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).