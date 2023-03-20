Глава UFC Уайт: меня как фаната сводят с ума переговоры Усика и Фьюри

«Добро пожаловать в бокс, парни! Шокирован ли я этими переговорами? Конечно. Это бокс, обычно здесь всё так и происходит. Крупные поединки, которые должны состояться, или так и не проводятся, или проводятся, но слишком поздно. Меня как болельщика это сводит с ума. В UFC такого не будет», — цитирует Уайта Boxing Social.