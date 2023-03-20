Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
13 минут назад

Глава UFC Уайт: меня как фаната сводят с ума переговоры Усика и Фьюри

Betassist

Супертяжеловесы пока не пришли к соглашению о проведении боя.

Глава UFC Уайт: меня как фаната сводят с ума переговоры Усика и Фьюри
Фото: Fox SportsFox Sports

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал проблемные переговоры украинского боксёра Александра Усика с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

«Добро пожаловать в бокс, парни! Шокирован ли я этими переговорами? Конечно. Это бокс, обычно здесь всё так и происходит. Крупные поединки, которые должны состояться, или так и не проводятся, или проводятся, но слишком поздно. Меня как болельщика это сводит с ума. В UFC такого не будет», — цитирует Уайта Boxing Social.

Усик в профессиональной карьере провёл 20 боёв и выиграл в каждом из них. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, ещё один поединок с его участием завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Усик может встретиться с Фьюри весной 2023 года.

Бокс,Дана Уайт,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий