Россиянка Наталья Сычугова вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Россиянка Наталья Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Нью-Дели (Индия). На стадии 1/8 турнира Наталья встречалась со спортсменкой из Таиланда Сомнуек Тананией и победила её.

Напомним, сегодня, 21 марта, ещё одна россиянка, Юлия Чумгалакова, выступающая в весовой категории до 48 кг, раздельным решением судей в 1/8 финала проиграла представительнице Казахстана Алуе Балкибековой.