Участниц чемпионата мира по боксу эвакуировали из-за землетрясения в Нью-Дели

Участниц чемпионата мира по боксу эвакуировали из отеля в индийском городе Нью-Дели из-за землетрясения. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

«В Нью-Дели незначительное землетрясение. Спортсменов эвакуировали из отеля. Сейчас все находятся в номерах. Всё в порядке», – сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

Женский чемпионат мира по боксу стартовал 15 марта в Индии. При этом до соревнований допустили спортсменок из России и Белоруссии. Они выступят под флагами своих стран, а в случае их победы прозвучат национальные гимны.