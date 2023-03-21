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38 минут назад

Участниц чемпионата мира по боксу эвакуировали из-за землетрясения в Нью-Дели

Елена Прошина

Участниц чемпионата мира по боксу эвакуировали из отеля в индийском городе Нью-Дели из-за землетрясения. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Уточняется, что всех спортсменок расселили по номерам, пострадавших нет.

«В Нью-Дели незначительное землетрясение. Спортсменов эвакуировали из отеля. Сейчас все находятся в номерах. Всё в порядке», – сообщили в Telegram-канале Федерации бокса России.

Женский чемпионат мира по боксу стартовал 15 марта в Индии. При этом до соревнований допустили спортсменок из России и Белоруссии. Они выступят под флагами своих стран, а в случае их победы прозвучат национальные гимны.

Ранее землетрясение магнитудой в 6,7 произошло в Таджикистане.

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