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1 час назад

Россиянка Диана Пятак гарантировала себе бронзу ЧМ по боксу после схода соперницы

Матч ТВ

Россиянка Диана Пятак гарантировала себе бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в Нью Дели (Индия) после снятия с соревнований представительницы Турции Мыхрыбан Гюныры. Об этом сообщила пресс служба Федерации бокса России.

Россиянка Пятак гарантировала себе бронзу ЧМ по боксу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменки выступают в весовой категории свыше 81 килограмма, они должны были встретиться в четвертьфинале.

После снятия Гюныры россиянка прошла в полуфинал без борьбы и поборется за выход в финал с победительницей пары Марди Хаджа (Марокко) — Чжэн Лю (Китай).

Матч за третье место на чемпионате мира не проводится, поэтому проигравшие в полуфинале получат бронзовые медали.

Трансляции женского чемпионата мира по боксу смотрите на телеканалах холдинга «Матч», также за ходом поединков можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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