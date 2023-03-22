Россиянка Пятак гарантировала себе бронзу ЧМ по боксу

Россиянка Диана Пятак гарантировала себе бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в Нью Дели (Индия) после снятия с соревнований представительницы Турции Мыхрыбан Гюныры. Об этом сообщила пресс служба Федерации бокса России.
Спортсменки выступают в весовой категории свыше 81 килограмма, они должны были встретиться в четвертьфинале.
После снятия Гюныры россиянка прошла в полуфинал без борьбы и поборется за выход в финал с победительницей пары Марди Хаджа (Марокко) — Чжэн Лю (Китай).
Матч за третье место на чемпионате мира не проводится, поэтому проигравшие в полуфинале получат бронзовые медали.
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