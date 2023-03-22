Хасбик боксирует с Майком Тайсоном. Видео

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, встретился с легендарным американским боксёром Майком Тайсоном. Помимо прочего, оба немного побоксировали.

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с промоушеном UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.