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1 час назад

Россиянка Сычугова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Нью-Дели и гарантировала себе бронзу

Чемпионат.com

Россиянка Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей Сычуговой была спортсменка из Узбекистана Хадичабона Абдуллаева. Её россиянка победила единогласным решением судей (5:0).

Россиянка Сычугова вышла в полуфинал ЧМ по боксу в Нью-Дели
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня, 22 марта, поединок проведёт ещё одна россиянка — Анастасия Демурчян. За выход в полуфинал она поспорит с алжирской спортсменкой Ишрак Шаиб. Девушки выступают в весовой категории до 70 кг.

Женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что россиянка Диана Пятак гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу, так как её соперница по четвертьфинальному поединку, представительница Турции Михрибан Гунери, не сможет продолжить соревнования.

Бокс,
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