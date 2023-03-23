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1 час назад

Россиянка Диана Пятак завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023

Чемпионат.comиещё 6

Российская спортсменка Диана Пятак, выступающая в весовой категории до 81 кг, не смогла выйти в финал чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей россиянки в полуфинале была Хадиджа Марди, представляющая Марокко. Поединок продлился все три раунда. Судьи отдали победу марокканке. Пятак завоевала бронзовую медаль, так как по регламенту поединок за бронзовые награды не предусмотрен.

Россиянка Диана Пятак завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, сегодня, 23 марта, полуфинальные поединки проводили ещё две российские спортсменки: Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, одолела представительницу Колумбии Габриэлу Камило. А Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, победила китаянку Пань Чжоу.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Бокс,Российские спортсменки,
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