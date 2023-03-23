В команде Усика назвали причины отмены боя с Фьюри

«Бой отменяется, и причина в том, что все это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял [разделение гонорара] 70/30, Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нем столько, сколько сможет», — объяснил Красюк.