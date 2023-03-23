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Промоутер Усика подтвердил отмену боя с Фьюри

Промоутер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что бой со звёздным британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри сорвался. По словам Красюка главным препятствием является безмерное количество запросов по условиям боя со стороны Фьюри.

Промоутер Усика назвал причину отмены боя с Фьюри
© Чемпионат.com

«Если я начну вам пересказывать список требований Фьюри, не хватит ни одной, ни пяти, ни пятнадцати минут. Был целый список всего, что он хотел получить в свою пользу, и эти требования были абсолютно неприемлемы, они были полным неуважением к объединённому чемпиону и бывшему абсолют

Я не могу разглашать ход переговоров, это часть этики. Если я начну вдаваться в подробности, это будет выглядеть не очень хорошо. Может быть, если другая сторона захочет принять решение о разглашении всего, что было, тогда мы сможем об этом поговорить. В настоящее время я не могу этого сделать только по этой причине… С огромным сожалением в сердце я должен признать, что бой не состоится. Усик возьмёт небольшой перерыв и выполнит свои обязательства», — приводит слова Александра vRinge.com, ссылаясь на его интервью talkSport.

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