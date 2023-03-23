Промоутер Усика назвал причину отмены боя с Фьюри

«Если я начну вам пересказывать список требований Фьюри, не хватит ни одной, ни пяти, ни пятнадцати минут. Был целый список всего, что он хотел получить в свою пользу, и эти требования были абсолютно неприемлемы, они были полным неуважением к объединённому чемпиону и бывшему абсолют

Я не могу разглашать ход переговоров, это часть этики. Если я начну вдаваться в подробности, это будет выглядеть не очень хорошо. Может быть, если другая сторона захочет принять решение о разглашении всего, что было, тогда мы сможем об этом поговорить. В настоящее время я не могу этого сделать только по этой причине… С огромным сожалением в сердце я должен признать, что бой не состоится. Усик возьмёт небольшой перерыв и выполнит свои обязательства», — приводит слова Александра vRinge.com, ссылаясь на его интервью talkSport.