Россиянки Сычугова и Демурчян вышли в финал ЧМ по боксу

Действующая чемпионка России Наталия Сычугова в четверг победила представительницу Колумбии Габриэлу Камило в полуфинальном поединке женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 63 кг. Турнир проходит в Нью-Дели.

Фото: Федерация бокса России Федерация бокса России

Также в финал весовой категории до 70 кг вышла Анастасия Демурчян, которая победила китаянку Пань Чжоу. Знаменосец сборной России на церемонии открытия мирового первенства Диана Пятак уступила в полуфинале Хадидже Марди из Марокко (весовая категория свыше 81 кг) и стала обладательницей бронзовой медали.

В финале Сычугова встретится с победительницей боя между китаянкой Чэнюй Ян и француженкой Фатией Бенмесаэль, Демурчян - с сильнейшей в поединке между Барбарой дос Сантос (Бразилия) и Кей Скотт (Австралия).