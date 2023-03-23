Россиянки Сычугова и Демурчян вышли в финал ЧМ по боксу

Действующая чемпионка России Наталия Сычугова в четверг победила представительницу Колумбии Габриэлу Камило в полуфинальном поединке женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 63 кг. Турнир проходит в Нью-Дели.
Также в финал весовой категории до 70 кг вышла Анастасия Демурчян, которая победила китаянку Пань Чжоу. Знаменосец сборной России на церемонии открытия мирового первенства Диана Пятак уступила в полуфинале Хадидже Марди из Марокко (весовая категория свыше 81 кг) и стала обладательницей бронзовой медали.
В финале Сычугова встретится с победительницей боя между китаянкой Чэнюй Ян и француженкой Фатией Бенмесаэль, Демурчян - с сильнейшей в поединке между Барбарой дос Сантос (Бразилия) и Кей Скотт (Австралия).
Чемпионат мира среди женщин завершится 26 марта. Российские и белорусские спортсменки принимают полноценное участие в турнире - с национальным флагом и гимном. Из-за этого несколько национальных федераций заявили о бойкоте чемпионата - США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.