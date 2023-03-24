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1 час назад

Тайсон Фьюри оскорбил Александра Усика, почему бой не состоится, поединок сорвался

Чемпионат.comиещё 3

Тайсон потерял миллионы и расстроился. Но это же не повод так опускаться.

Фьюри «прорвало» после отмены боя с Усиком. Грязь от Цыгана выглядит позорно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе окончательно сорван. Тайсон Фьюри и Александр Усик несколько месяцев пытались договориться по гонорарам, реваншу, бонусам и другим важным вопросам, но так и не нашли компромисса. Нужно отметить, что Усик пошёл на несколько уступок, но команда Цыганского короля слишком увлеклась — поединка не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. И Фьюри очень расстроился.

Видео дня

«Усик, ты дерьмо маленькое. Ты настоящее маленькое дерьмо. Ты пучеглазый, зубастый, уродливый маленький крысиный ублюдок. Ты маленький скользкий ублюдок. Всю неделю пытался выбраться из этого, умоляя о матче-реванше, как маленькая девочка. А когда у тебя появился матч-реванш, ты отказался драться в нём. Ты, маленькое дерьмо.

Всегда знай, что ты никогда в жизни не наберёшься мужества, чтобы драться с Цыганским королём. Ты — маленькая сволочь. И вся твоя команда знает это. У наших юристов есть полная информация. Продолжай бегать. Подерись теперь с Дюбуа за пару баксов, дерьмо, и всегда знай, что ты из себя представляешь, что ты никогда не смог бы связаться с Цыганским королем. Ты дерьмовый маленький трус», — сказал Тайсон в своём видеообращении.

Стоит отметить, что самые жёсткие оскорбления, каковых было сказано немало, мы вычеркнули из соображений цензуры. Увы, такая истерика не красит Тайсона. Мы прекрасно знаем, как работает трэш-ток, но такой поток бессмысленной грязи в адрес украинца выглядит откровенно позорно. К чему вся эта грязь и попытки обвинить Усика во всех смертных грехах? Если даже Фьюри-старший рассказывал про огромный список требований сына.

Видимо, Цыганский король просто сильно расстроился из-за потери десятков миллионов. Ведь он фактически выбил из Усика унизительное для украинца распределение гонораров 30 на 70 и заработал бы просто космические деньги! Но теперь Фьюри остался у разбитого корыта: да, миллионером он быть не перестанет, но найти настолько же богатый поединок в ближайшие годы ему вряд ли удастся. И тут Тайсон может винить только себя.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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