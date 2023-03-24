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37 минут назад

«У меня больше умений». Джервонта Дэвис жёстко ответил на шутку Майка Тайсона

Чемпионат.com

Чемпион мира в трёх весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Джервонта Дэвис жёстко отреагировал на слова легендарного соотечественника Майка Тайсона.

Джервонта Дэвис жёстко ответил на шутку Майка Тайсона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тайсона спросили о том, напоминает ли ему Джервонта Дэвис его самого в лучшие годы, на что знаменитый боксёр ответил: «Разве что проблемами с законом».

«Согласен. У меня больше умений», — написал в ответ Джервонта Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Джервонте Дэвису 28 лет. Он является чемпионом мира во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем весе. На его счету 28 побед в профессиональной карьере, 26 из которых нокаутом.

22 апреля Дэвис в Лас-Вегасе проведёт поединок со звёздным соотечественником Райаном Гарсией, на счету которого 23 победы и ни одного поражения.

Бокс,Майк Тайсон,
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