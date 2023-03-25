Концерт Чайковского вместо гимна России на ЧМ по боксу объяснили

Россиянка Анастасия Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в ее честь был поднят российский флаг, но вместо гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что фрагмент ранее звучал на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, а также других международных турнирах.
Это было обусловлено рядом решений спортивных федераций. Вместе с тем, Международная ассоциация бокса позволила российских и белорусским атлетам выступать на крупных соревнованиях под национальными флагами и с гимнами стран.
По данным ТАСС, оргкомитет оперативно признал свою ошибку. Организаторы провели для Демурчан повторную церемонию награждения, во время которой был поднят российский флаг и прозвучал гимн России.