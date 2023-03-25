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1 час назад

На ЧМ по боксу повторно провели церемонию награждения ради россиянки

Илья Родин

Россиянка Анастасия Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт в финале весовой категории до 70 кг. При награждении в ее честь был поднят российский флаг, но вместо гимна прозвучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Об этом пишет ТАСС.

Концерт Чайковского вместо гимна России на ЧМ по боксу объяснили
Фото: Telegram-канал Федерации бокса России Telegram-канал Федерации бокса России

Отмечается, что фрагмент ранее звучал на церемониях награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине, а также других международных турнирах.

Вместо гимна России на ЧМ по боксу включили концерт Чайковского

Это было обусловлено рядом решений спортивных федераций. Вместе с тем, Международная ассоциация бокса позволила российских и белорусским атлетам выступать на крупных соревнованиях под национальными флагами и с гимнами стран.

По данным ТАСС, оргкомитет оперативно признал свою ошибку. Организаторы провели для Демурчан повторную церемонию награждения, во время которой был поднят российский флаг и прозвучал гимн России.

Бокс,Фрэнсис Скотт,Петр Чайковский,
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